Terremoto Mugello | 104 persone accolte nei centri di ospitalità la scorsa notte

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sono state 104 le, la, neidiallestiti per quanti sono stati colpiti dalin: 29 nei locali dell’Autodromo predisposti dalla Protezione civile della Metrocittà di Firenze, e 75 nella palestra della scuola media del comune di Barberino, in via Agresti. Lo rende noto la sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze spiegando che “nellatra il 9 e il 10 dicembre complessivamente gli ospiti, dislocati in sei, sono stati 473; latra il 10 e l’11 314, tra l’11 e il 12 dicembre 282, 120 l’altra“. Intanto Coldiretti segnala danni anche nel comparto agricolo mugellano per il recente. “Abbiamo riscontrato lesioni in alcune stalle e rimesse agricole, sebbene per fortuna non in quelle maggiori” spiega il presidente Coldiretti ...

