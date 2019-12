Terremoto Albania | emessi 17 ordini di arresto per imprenditori e amministratori

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Scattano i primi arresti per i danni provocati indal potentedello scorso 26 novembre, in cui hanno perso la vita 51 persone. Su ordine della procura di Durazzo, la polizia ha fatto sapere oggi di aver fermato 9 persone, traedili, funzionari dell'amministrazione locale e tecnici. Altre 8 sono ricercate. Le accuse nei loro confronti variano dall'abuso d'ufficio all'omicidio per irregolarità nella costruzione delle abitazioni e degli alberghi crollati a Durazzo, provocando la morte di 23 persone, tra cui anche bambini. Indagini sono state avviate anche a Tirana e Thumane, località a circa 20 chilometri a nord della capitale, dove a seguito del crollo di due palazzi sono morte 26 persone.

