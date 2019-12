Teresanna Pugliese di UeD? “Spettacolo puro” nella foto senza veli | solo le mani a

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Più volte corteggiatrice, ma non, poi anche tronista,è salita alla ribalta proprio quando ha messo piede nello studio di Uomini e Donne. Proprio lì, alla corte di Maria De Filippi, ha incontrato uno degli amori più importanti della sua vita, Francesco Monte. Sposa, però, Giovanni Gentile e diventa mamma. Segnata da un’infanzia poco felice, ha conosciuto la povertà e il sacrificio, ma nonostante questo non ha mai smesso di credere in se stessa. Quello di Teresanao è un ritorno che fa rumore: la giovane è oggi un’influencer e opinionista tv affermata. Inoltre Nel 2015 diventa mamma di Francesco, a cui dedica tutte le cure e attenzioni che lei, da piccola, non ha mai avuto. Un riscatto continuo quello di, che continua a dimostrare la volontà di rimettersi in discussione con maggiore consapevolezza rispetto al passato,per questo rinunciare mai alla ...

