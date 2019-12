Tempesta d’amore si estende fino alle 20 | 30 | novità

Leggi la notizia su tvsoap

(Di sabato 14 dicembre 2019) Vi segnaliamo un nuovo cambiamento nella programmazione did’Amore, che entrerà in vigore già da subito. In seguito alla retrocessione del programma “100 di questo giorno” nel mattino della rete, la soap bavarese tornerà adrsi per tutto il preserale20.30, dando quindi la linea al programma di access prime time Stasera Italia.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Secondo quanto riportato dai palinsesti, resta confermata nei giorni feriali la prima parte in ondaore 18,30 prima dell’edizione serale del Tg4. Il weekend, invece, le avventure ambientate al Fürstenhof, inizierannoore 19.55 con mezzo episodio. Vi invitiamo come sempre a prendere con le pinze tali cambiamenti, suscettibili di variazioni. Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su, ...

DonBaky1 : RT @TRacconto: Indossa il tramonto, di lanterne rosse terse nella foschia agghinda i cieli, sarà tempesta il pensiero ch’annega la sera, tu… - Annasaba8 : RT @SayaEdizioni: Titoli 2019 Silenzio e tempesta. Poesie d'amore Rainer Maria Rilke a cura di Raffaela Fazio L' estate del mondo - Gabri… - _Vivi2013 : RT @LPieceofart: Il nostro vivere segue il suo corso senza nulla smuovere. di Rainer Maria Ri… -