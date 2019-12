Telese Terme | domani la V giornata dedicata al malato oncologico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgeràmattina, Domenica 15 Dicembre, presso la “Sala Goccioloni” di piazza Minieri di, la edizione numero cinque della “aled alla prevenzione oncologica”. Momento organizzato dal dottor Ghassan Merkabaoui e dal Gruppo “Oltre il Rosa Forza della Vita”. L’evento rappresenterà occasione di confronto scientifico tra le diverse Istituzioni chiamate in causa nella gestione del. A corredo parentesi musicali, di intrattenimento comico, visite senologiche gratuite, visite psicologiche e l’incontro con l’esperto sulle fake news in Sanità. La mattinata sarà, altresì, anche occasione per contribuire alla ricerca dei tumori rari tramite l’acquisto del libro “Eccomi…l’Amore Infinito”. La, quindi, terminerà con un momento di convivialità e di ...

