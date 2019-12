Susanna Tamaro Mi ritiro dalla vita pubblica | non ho più energie per muovermi

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019)ha annunciato il: la scrittrice soffre della sindrome di Asperger che da anni sta minando il suo corpo e le sue capacità motorie.si ritira, la notizia che ha scioccato i soui lettori è arrivata ieri nel giorno del suo sessantaduesimo compleanno. "Soffro della sindrome di Asperger, è questa la mia invisibile sedia a rotelle, la prigione in cui vivo da quando ho memoria di me stessa. La mia testa non è molto diversa da una vecchia motocicletta. In certi momenti la manopola del gas va al massimo, in altri le candele sono sporche e il motore si ingolfa". Con queste parole la scrittriceaveva resola sua malattia nel libro 'Il Tuo sguardo illumina ...

