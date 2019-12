SuperG | Goggia | “Mai vinto senza un bastoncino”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 14 dicembre 2019) St. Moritz ha regalato una stupenda doppietta italiana nelcon Sofiae Federica Brignone sui due gradini più alti del podio. Ecco le loro parole al traguardo. Sofia: "Ho perso un bastoncino nell'atterraggio dopo un salto, ci ho messo così tanta forza per rimanere in piedi e restare in linea che ho perso il controllo delle mani. E' un'altra bellissima doppietta e sono molto contenta della mia performance. Il clima nella nostra squadra è molto positivo, quando arrivano tanti risultati importanti (vedasi i podi di Marsaglia e Delago della settimana scorsa), tutto il team spinge verso la vittoria e si vive serenamente. Domani farò l'esordio in questa nuova disciplina che è lo slalom parallelo: ci siamo allenati bene e ci divertiremo".Per Federica Brignone: "Ilè sempre stata la mia disciplina preferita sin da quando ero piccola e sto crescendo ancora. Oggi ho ...

