Sulle spiagge della California c’è un’invasione di migliaia di pesci pene

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il loro nome scientifico è Urechis caupo, sono dei grandi “vermi marini” ma sono anche stati ribattezzati per vialoro forma “”: a causa di tempeste e mareggiate che da giorni insistono sull’Oceano Pacificodi esemplari si sono arenatidi San Francisco. Una vera e propria invasione diè in corso in questi giornidel Nord. Proprio così: dopo una serie di tempeste che in questi giorni stanno imperversando nell’Oceano Pacifico, una spiaggia di San Francisco si è riempita didi Urechis caupo, una specie di grandi “vermi marini” nota in diversi paesi con il nome di “pesce”, per viasua forma vagamente evocativa gli organi genitali maschili. In realtà gli Urechis caupo sono invertebrati che vivono normalmente sotto la sabbia dei fondali marini e per questo il loro ...

