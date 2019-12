Studio | ridere fa bene e guarisce dallo stress da alcune malattie

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 14 dicembre 2019) E’ lo yoga della risata la panacea per tutti i mali che affliggono il corpo e la mente! A pensarla così, sempre più persone che si sono timidamente affacciate alla disciplina dello yoga e che dopo un’iniziale diffidenza hanno cominciato a percepirne sin a subito gli innegabilifici. Se è poi accompagnata da una sana e liberatoria risata il gioco è fatto! In realtà l’intuizione geniale dello scopo terapeutico di questa pratica, nasce nel 1995: si puòanche in assenza di una situazione comica portando il corpo, attraverso una serie di esercizi e respirazioni diaframmatiche ad una risata che rilascia nel nostro corpo un senso contagioso e spontaneo dissere. Tanto che oggi lo Yoga della risata viene praticato in molte aziende per arginare situazioni di conflitto e die viene sempre più utilizzato in contesti socio sanitari per coinvolgere gruppi di ...

NegAdriana : RT @benq_antonio: #Brexit la commissione #Europea asfaltata dalla super vittoria di #Boris ?????? Le #Sardine che fanno? Volano a #Londra e ce… - Marcolit67 : RT @benq_antonio: #Brexit la commissione #Europea asfaltata dalla super vittoria di #Boris ?????? Le #Sardine che fanno? Volano a #Londra e ce… - davegattopardo : RT @benq_antonio: #Brexit la commissione #Europea asfaltata dalla super vittoria di #Boris ?????? Le #Sardine che fanno? Volano a #Londra e ce… -