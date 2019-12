Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un bambino con due malattie rarissime e unico caso certificato al mondo con entrambe le sindromi. Per anni non ha saputo che tipo di patologia avesse, impegnando i genitori in molteplici viaggi nella speranza di conoscere la causa dei suoi problemi. La diagnosi certa è arrivata in Italia, ricevuta grazie al programma di ricerca Telethon “Malattiediagnosi” e all’impegno del ricercatore che ha seguito l’intera vicenda Nicola Brunetti Pierri del TIGEM di Pozzuoli (Napoli), un centro d’eccellenza per lo studio e la cura delle malattie genetiche rare., 8 anni, è alla 36° settimana con parto cesareo d’urgenza. Nel 2017 dalle analisi e risonanza effettuata a Napoli è risultata una formasindrome di Arnold-Chiari molto grave ed è proprio in questa occasione che i genitori sono entrati in contatto con Brunetti Pierri, referente clinico e pediatra-genetista per ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Storia di Giorgio e della malattia senza nome, così i ricercatori hanno scovato la diagnosi - Noovyis : (Storia di Giorgio e della malattia senza nome, così i ricercatori hanno scovato la diagnosi) Playhitmusic - - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Storia di Giorgio e della malattia senza nome, così i ricercatori hanno scovato la diagnosi -