Stashing: la nuova tendenza che fa scoppiare le coppie (Di sabato 14 dicembre 2019) I social possono contribuire a migliorare il rapporto di coppia – specialmente quando si parla di relazioni a distanza -, tuttavia possono anche rovinare tutto e portare alla deriva i due innamorati. E’ arrivata da poco una nuova tendenza che sta facendo già impazzire milioni di partner: stiamo parlando dello Stashing. Che cosa è e perché fa scoppiare le coppie? Stashing: cosa è Quando siete voi due va tutto a gonfie vele: siete belli, innamorati felici, affiatati e vorreste non separarvi mai. Nel momento in cui però andate a farvi un giro sui social la magia si perde improvvisamente: il vostro partner infatti sul web appare single e beato. Il vostro lui o la vostra lei vi hanno totalmente escluso dalla loro vita virtuale. Ecco qui il tanto chiacchierato fenomeno dello Stashing. Perché e come funziona Questa tendenza non è difficile da comprendere: uno dei due partner ...

