Stasera in TV | programmi | film | canali | cosa vedere oggi 15 dicembre 2019

(Di domenica 15 dicembre 2019) Su Rai 1 due puntate in prima tv della serie Pezzi Unici. Alle 23.35 Speciale Tg1. Alle 12.20 in diretta il Concerto di Natale dal Senato, con Milly Carlucci e la direzione di Riccardo Muti. Alle 17.35 speciale Telethon. Ma veniamo al prime time. Vanni marca Elia, ex tossico che aveva stretto con Lorenzo un forte legame di amicizia. Elia, Lapo, Valentina e Erica dec idono che non c'è altra scelta: useranno il tesoretto che Jess ha messo da parte grazie ai suoi furti per pagare Linda. Su Rai 2 nuova puntata di Che Tempo Che Fa (che alle 19.30 rinnova l'appuntamento con Che Tempo che Farà). Alle 23.40 La Domenica Sportiva. Ma vediamo la prima serata. Tra gli ospiti di Fabio Fazio ci sono Roberto Benigni e Matteo Garrone per parlare delPinocchio. Su Rai 3 puntata speciale de La Grande Storia che celebra i 40 anni di Rai 3. Alle 23.25 Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico ...

