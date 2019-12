Star Wars mania a Disneyland Paris

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019) L'evento Leggende della forza - Una celebrazionefesteggia il concludersi della saga di fantascienza più famosa di sempre. La Forza è nuovamente con noi... ma non si esaurisce affatto con l'ultimo capitolo di: L'ascesa di Skywalker), al cinema dal 18 dicembre. Per celebrare la conclusione di una saga lunga quattro decenni,ha indetto un festeggiamento lungo due mesi, dall'11 gennaio al 15 marzo 2020, con un evento imperdibile dal titolo Leggende della forza - Una celebrazione: in che ordine guardare i film della saga Nuove attrazione aPer l'occasione il parco divertimenti ha lanciato una serie di prodotti esclusivi e in edizione limitata, che si possono ...

