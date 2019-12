Sprofondo Napoli | Gattuso non ha i superpoteri | la vecchia guardia e il mercato sotto

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) Indossa la mimetica con la mappa dei quartieri della città, ci mette tanto impegno, ma il navigatore non indica ancora la via d’uscita dalla crisi. I freddi numeri della cronaca dicono che ilin campionato non vince da otto turni ed è ottavo in classifica col rischio, neanche tanto marginale, di ritrovarsi nono o decimo tra qualche ora. Sono fendenti all’autostima della squadra e alla fiducia dei tifosi, cui non è bastato rivedere un allenatore in tutta (si è vestito alla Sarri) per trovare spunti di ottimismo., Ansa Ilche cede in casa al Parma (1-2), in effetti, ne offre pochissimi. Non avrebbe meritato di perdere, va detto, ma gli ospiti non hanno rubato nulla e, in fin dei conti, sono stati addirittura più pericolosi. Hanno colpito all’inizio e alla fine con le loro ripartenze (Kulusevski e Gervinho, anche un palo per lui), ...

bianconeroFC : #napoliParma sprofondo #Napoli Sconfitta all'esordio per #Gattuso #Ancelotti: - Fraptus : 2 mesi senza vincere in campionato e con il Napoli pure io al fanta sprofondo. Da +9 a pari punti in 1 mese. -