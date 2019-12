SportMediaset | Amrabat-Napoli affare fatto per 16 milioni

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019)da praticamente per concluso l’trae Verona: per il centrocampista Sofyan. Ilspenderà 16per assicurarsi, che si trova a Verona in prestito dal Bruges, con diritto di riscatto fissato a 3,5. Il club veneto di realizzerebbe una pesantissima plusvalenza. Ilha accelerato i tempi in queste ultime ore per sventare un tentativo dell’Inter, documentato dalla visita del presidente Setti nella sede nerazzurra.oggi guadagna 300.000 euro a stagione, ingaggio che alverrà quadruplicato. Ma il passaggio del calciatore non potrà avvenire prima del termine della stagione, poiché il regolamento non consente di vestire tre maglie diverse nel corsa di una stessa stagione: dopo una presenza col Bruges,non potrà approdare in un terzo club dal Verona. L'articolo...

