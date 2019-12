Sport invernali | vince tutto l’Italia! Wierer | Goggia e Fischnaller implacabili | piovono

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Padroni di. Dominatori delle neve. Giganti degli. L’Italia sogna a occhi aperti in questo sabato davvero da urlo, mancano ancora una decina di giorni a Natale ma i regali sono arrivati con largo anticipo: una vera e propria abbuffata di trionfi, di gioie, di risultati eccezionali in ogni, da vera potenza che ribadisce l’ottimo avvio di questa stagione. Dorothea, Sofia, Roland: biathlon, sci alpino, snowboard. Tre vittorie in Coppa del Mondo in poco più di 24 ore: ieri l’altoatesina aveva trionfato nella sprint di Hochfilzen conquistando il secondo successo stagionale consecutivo dopo quello di pochi giorni fa a Oestersund, oggi la bergamasca ha timbrato il cartellino nel SuperG di St. Moritz mettendo il primo sigillo in questa annata, in serata il 39enne si è inventato una magia nel PGS di Cortina d’Ampezzo e ...

