Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019), sabato 14, sarà un’altra giornata ricca di: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi: torna in Europa lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con la tappa di Davos, in Svizzera. Il salto con gli sci fa tappa a Klingenthal, mentre ad Hochfilzen, in Austria, proseguirà la stagione del circuito maggiore del biathlon. Con lo slittino ed il bob si prosegue in Nord America, mentre il circuito maggiore dello speed skating fa tappa in Giappone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLIDALLE ORE 8.15 (SABATO 141400.30 Slittino, Coppa del Mondo Whistler: singolo maschile – Euro2, EuroPlayer 04.15 Speed skating, Coppa del Mondo Nagano – ISU TV 09.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Pechino: big air maschile e femminile – ...

OA_Sport : Sport Invernali oggi (14 dicembre): orari gare, calendario, programma e tv - fsartirana : @Nissanitalia Divano e piumone. Non mi avrete mai, sport invernali! - VillaDonatello : Vivi gli sport invernali in sicurezza [#Riscoprili] -