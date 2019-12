Souki il cane trovato in gravi condizioni (Di sabato 14 dicembre 2019) “Era una sera come le altre per me e per i miei colleghi, che eravamo di turno al rifugio. E’ arrivata una telefonata, una donna molto spaventata ci ha chiamato perché vicino casa sua stavano picchiando un cane. Ci siamo precipitati lì ed abbiamo visto che lei, faceva di tutto per proteggerlo, ma il cucciolo non riusciva a smettere di piangere. Mentre eravamo lì, lo abbiamo accarezzato ed abbiamo cercato di conquistare la sua fiducia, avevamo deciso di chiamarlo Souki. L’unica cosa che potevamo fare era portarlo nel nostro rifugio, ma lui era molto spaventato, per questo quando lo abbiamo preso in braccio ha iniziato a mordere. Era prevedibile, era spaventato e con molti dolori. Nonostante questo non abbiamo mollato e siamo riusciti nel nostro obiettivo. Una volta arrivati, dovevamo aspettare il veterinario, che sarebbe arrivato la mattina dopo. Per questo, per ...

