Sottomessa o marginalizzata: ecco l’Italia rosso-gialla (Di sabato 14 dicembre 2019) Il governo giallorosso segna il traguardo dei cento giorni con un’unica grande certezza: l’Italia, praticamente, non conta più nulla. Pd e Cinque Stelle continuano a descrivere fantomatiche vittorie in campo internazionale, ma in realtà quello che ne esce fuori è un quadro assolutamente demotivante, con un Paese che nei fatti è completamente trascinato dalla corrente. Non c’è dossier in cui il governo non abbia detto di aver ottenuto qualcosa: il problema è che questo qualcosa è solo un effetto delle politiche altrui e mai dovuto a una vera e propria presa di posizione. Che anzi, tendenzialmente o non arriva oppure è del tutto allineata a quelle altrui. Di chi governa realmente le crisi. L’ultima dimostrazione arriva dalla Libia, dove l’Italia paventa una sorta di roadmap congiunta con Germania e Francia quando in realtà evidente che dalla conferenza di ...

Leggi la notizia su it.insideover

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sottomessa marginalizzata