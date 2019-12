“Sono innamorata” Ilaria Teolis ritrova il sorriso e un nuovo fidanzato dopo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Come non ricordare le appassionanti vicende che hanno riguardato la relazione trae Massimo Colantoni. Sono passati circa cinque mesi dalla fine del reality show Temptation Island e tutti hanno seguito il momento in cuiha detto addio a Massimo. Perè arrivato il momento di voltare pagina, ma questa volta decide di non dare troppi dettagli. Quel che si sa, è che il suo cuore ha ricominciato a battere. Dalle ultime foto pubblicate sul suo profilo social, si intuisce che nella vita disia entrato un altro amore. Questa volta, però, va protetto dai pettegolezzi: un po’ di scaramanzia mista alla prudenza, contraddistingue da subito questa relazione, che sembra avere molta importanza per. Lo conferma quanto da lei stessa dichiarato: “Le grandi cose si dicono in silenzio”. Ma qualcosa, per amore dei fan, va detto: “Io sto bene in questo periodo, ...

frasimaidette : RT @hugvmejus: gaia sono innamorata di te - safeincats : MI SONO INNAMORATA PER FAVORE TROVATELO SONO SUA - kapp3asia : RT @decalcomaria: Avevo esattamente 8 anni quando una mia amica, più grande di me, mi fece ascoltare per la prima volta i oned... Ero picco… -