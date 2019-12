“Sono donna | sono musulmana” | la ragazza con il velo fa il verso alla Meloni sul palco

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 14 dicembre 2019) “musulmana”. Nibran, l’anti-suldelle Sardine a Roma “Nibran,unamusulmana efiglia di palestinesi. A chi vuole riaprire pagine buie della storia dico ’non ci avrete mai, non ve lo permetteremo”. Così unacon ildaldelle Sardine, dopo aver letto assieme ad altri alcuni articoli della Costituzione. “Ovviamente questo non piacerà a Salvini e…”, ha premesso la giovane. Lache oggi, sabato 14 dicembre, ha parlato suldel raduno nazionale organizzato dalle Sardine nella Capitale ha imitato il discorso della leader di Fratelli, Giorgia, dello scorso 19 ottobre tenutosi sempre in piazza San Giovanni in occasione della manifestazione del centrodestra. “IoGiorgia,unauna madre,cristiana”, le parole dellaerano ...

