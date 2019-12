Sonia Bruganelli | la moglie di Paolo Bonolis | “Uno dei miei figli è stato vittima di

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Uno deidi bullismo per ipost sui social”. Cosìal settimanale Chi. Ladiè stata spesso criticata per i suoi post su Instagram nei quali, raccontando la sua vita, non nasconde di potersi concedere dei lussi. E sono tanti gli utenti che si sono scagliati contro di lei proprio per questo. “Non rinnego nulla – spiega – ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento”.racconta che uno dei suoicostretto perfino a cambiare scuola. E conclude: “Ora, fortunatamente, la situazione è tornata alla normalità, ma questo odio sociale mi ha fatto riflettere molto”. Visualizza questo post su Instagram La realtà che supera la fantasia.???? #luna #vita ???? #estate2019 Un post condiviso ...

