Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Gli ultimimostrano una nuova tendenza in calo della, che nelle ultime settimane sta perdendo consensi. Nonostante le perdite, però, il Carroccio continua a mantenere il vertice con un ampio margine di vantaggio sugli avversari, Pd e Movimento 5 Stelle. Ad oggi, secondo i dati diffusi da Idex, laviaggia sul 32,2% contro il 32,7% della settimana precedente. Un consenso alto, dunque, ma con una tendenza a perdere che a lungo andare potrebbe rivelarsi fatale.in calo Se ladi Matteo Salvini può vantare la posizione diinnonostante il calo,stabile il consenso di Pd e Movimento 5 Stelle che dunque nulla guadagnano dalla perdita di voti del Carroccio. Stando alle rilevazioni, infatti, ildi Zingaretti si attesta al 19,1%, perdendo un punto, mentre i pentastellati sono stimati al 16,2%, esattamente ...

beppe_grillo : In Italia, quali sono le principali agenzie di sondaggi politici e chi c’è dietro? Ho preso alcune informazioni imp… - beppe_grillo : QUALI SONO LE PRINCIPALI AGENZIE DI SONDAGGI POLITICI E CHI C'E' DIETRO? Per il filosofo e sociologo Pierre Bourdie… - notizieit : #Sondaggi politici: #Lega cala ma resta primo partito in Italia -