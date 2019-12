Solo panchina per Melli e nuova sconfitta per New Orleans

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di sabato 14 dicembre 2019) Poco impiegato nelle ultime tre partite (appena 21 minuti fra Dallas, Detroit e Milwaukee), Nicolo'resta per tutto il tempo in

Simojuventus : La prima vera uscita di sera è stata speciale. Non c’era più nessuno che rompeva, non eri impegnata a lavorare. Era… - DonatoGiallo : @battitomilan7 @tcarapezza @andreadag3 Anche quello del 2005 se è per questo. Noi con Rui Costa e Stam in panchina,… - ilducarocco : @Inter Di offensivo verso i tifosi storici c’è solo la presenza di #Conte sulla nostra adorata panchina. Mai con un gobbo! -