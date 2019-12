Slittino | Coppa del Mondo Whistler 2019 | tra le donne trionfa Ivanova Andrea Voetter

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Terza tappa per ladeldi: il circuito è rimasto in Nordamerica, si è spostato dagli Stati Uniti al Canada, dove oggi, in quel di, è andata in scena la prova di singolo femminile. Ad imporsi, così come accaduto nell’esordio stagionale di Igls, è la russa Tatyana: dopo la parziale delusione di Lake Placid, dove non erano arrivati risultati di rilievo, dunque il secondo successo per la 28enne. Un vero e proprio dominio per la russa che ha chiuso con il tempo di 1:17.378, timbrando in entrambe le discese il miglior parziale. Quello odierno è il dodicesimo successo della carriera. Battuta la sorpresa tedesca Anna Berreiter, giovane classe 1999 reduce dalla Nations Cup, che ha chiuso a 191 millesimi dalla vetta. Terza un’altra russa, la figlia d’arte Viktoria Demchenko. Nella top-5 altre due teutoniche: la leader della classifica Julia ...

