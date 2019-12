Slalom Val d’Isere 2019 | sci alpino | orario d’inizio e come vederlo in tv I pettorali di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Inizia il fine settimana della Val d’Isere per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci-2020. Sulla pista denominata Face de Bellevarde si inizia con lo, dato che il programma del weekend è stato rivoluzionato e ha visto l’inversione rispetto al gigante che, in teoria, era previsto per la giornata odierna. La prova tra i pali stretti, la seconda dopo Levi, vedràgrande favorito Henrik Kristoffersen, Il norvegese nella prova finlandese è stato in grado di piegare la resistenza di Clement Noel e degli svizzeri Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern. Anche in Francia non si potrà che partire da questi quattro nomi per andare a puntare al successo ma, senza Marcel Hirscher, tutti possono cullare sogni di gloria. Anche gli svedesi Andre Myhrer o Kristoffer Jakobsen, fino agli austriaci Christian Hirschbuehl, Marco Schwarz e Manuel Feller. IN TV – Lo...

aquila1968 : Meteo permettendo, visto che in Savoia nevica e c'è vento, la prima manche è in programma alle 09.30 e la seconda a… - sportface2016 : #Fisalpine | La start list dello slalom maschile in #ValdIsere - neveitaliasport : RT @neveitalia: In Val d'Isère nevica, ma c'è fiducia: 'Abbiamo gli uomini per farcela'. Slalom confermato alle ore 9.30 di sabato #fisalpi… -