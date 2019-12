Ski Cross | Coppa del Mondo | Ryan Regez e Marielle Thompson vincono nella tappa di Montafon

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Si è da poco conclusa ladi(Austria) dideldi Skicon la vittoria in campo maschile dello svizzerodavanti alla coppia canadese composta da Kristofor Mahler e Brady Leman. Tra le donne trionfo per la canadese, seconda piazza la svedese Sandra Naeslund, a chiudere il podio l’altra canadese Courtney Hoffos. MASCHILE – Seconda vittoria indelper. Il 26enne ha scelto una strategia di gara rischiosa ma che ha portato i risultati sperati, rimanendo in testa praticamente dall’inizio. Alle sue spalle i canadesi Mahler e Leman hanno lottato duramente lasciando di fatto spazio al trionfo del svizzero. Niente da fare per il transalpino Terence Tchiknavorian che è rimasto dietro sin dalle prima fasi della big final. Prova in chiaroscuro per l’azzurro Siegmar Klotz che agli ottavi ha ...

