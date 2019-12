Simeone | «Joao Felix è il miglior giocatore offensivo che abbiamo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) L’Atletico Madrid trionfa contro l’Osasuna: ecco le parole di Diegodopo la vittoria per 2-0, grazie ai gol di Morata e Saul Diegoin conferenza stampa tesse le lodi di: ecco le parole del tecnico dell’Atletico Madrid. «Félix è ilche, ha grande creatività, può sempre creare pericoli quando ha il pallone tra i piedi. Vorrei che avesse più energia nei finali, forse dobbiamo far sì che corra meno per l’equilibrio di squadra». Leggi su Calcionews24.com

