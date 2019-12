Siena | trovato neonato senza vita nella sua culla

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una nuova terribile tragedia è avvenutamattinata di ieri, venerdì tredici dicembre a, dove uncon soli venti quattro giorni di, è statomortosuadai suoi genitori. Gli inquirenti stanno indagando, ma sul suo corpicino non sembrano esserci segni di violenza. L’ennesimo drammatico evento che ha sconvolto tutti, soprattutto i suoi familiari, che ora sono distrutti per questa grande perdita. Nessuno l’avrebbe mai potuto immaginare. Secondo le informazioni che sono state rese note, i genitori intorno alle sette del mattino, si sono svegliati e quando sono andati a prendere il piccolo, hanno notato che non respirava più e che era ormai privo di sensi. E’ partito subito l’allarme ai medici del cento diciotto, che sono arrivati all’abitazione molto in fretta, ma nonostante i loro disperati tentativi, per ...

