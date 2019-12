Sicurezza scuole | Puglianello secondo tra gli otto comuni sanniti finanziati

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiPubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e in Gazzetta ufficiale i decreti di finanziamento per la messa indegli edifici scolastici. In Regione Campania sono soltanto 8 gli interventi, 3 dei quali in provincia di Benevento. Il progetto con il più alto punteggio tra quelliè del Comune di, peraltro giuntoin graduatoria su scala regionale dietro solo al comune salernitano di Novi Velia, approvato per un totale di 615mila euro (con 155mila di co-finanziamento da parte dell’ente) che serviranno per i lavori di messa in, ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed efficientemento energetico della scuola elementare di via Paribella. “Un altro impegno del contratto stipulato con gli elettori nella primavera scorsa può essere spuntato dall’elenco – spiega il sindaco Francesco Maria Rubano ...

