Shoah, ritrovati 6.500 resti umani vicino al lager di Gusen: sono dei deportati (Di sabato 14 dicembre 2019) Lavinia Greci Il campo di sterminio nazista, in cui persero la vita un numero imprecisato di prigionieri, è circondato da anni di misteri. Il ritrovamento di ceneri e ossa umane ha riaperto diversi interrogativi anche sugli esperimenti nucleari del Terzo Reich Cenere, frammenti di ossa, denti e teschi: i reperti ritrovati sarebbero oltre 6.500 e, quasi certamente, sarebbero i resti umani di persone derportate del campo di concentramento di Gusen, in Alta Austria, uno dei più feroci lager costruiti in epoca nazista. È la conclusione alla quale sono giunti gli esperti chiamati ad analizzare il materiale biologico scoperto più di un anno fa, nell'ottobre del 2018, in un seminterrato dimenticato sotto la stazione ferroviaria di Lungitz, a circa cinque chilometri da Sankt Georgen an der Gusen, la cittadina in cui sorgeva il campo di stermino, considerato un "sottocampo" di ...

