Sgarbo di Macron al nuovo presidente Tebboune

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 14 dicembre 2019) È sempre più gelo tra la Francia di Emmanuele le autorità dell’Algeria, ex “territorio metropolitano” di Parigi in Nord Africa impegnato oggi in una delicatissima fase di transizione. L’ex primo ministro algerino Abdelmadjidè stato eletto come ottavodell’Algeria al primo turno con il 58,15 per cento dei voti. La consultazione è stata contraddistinta da proteste del Movimento popolare “Al Hirak” e una bassissima affluenza, appena il 39,9 per cento degli aventi diritto si è recato alle urne. Invece di congratularsi come vorrebbe la prassi, il titolare dell’Eliseo si è limitato a “prendere atto” della proclamazione ufficiale della vittoria di. “Come sapete, sono molto attento alla situazione in Algeria e alle aspirazioni che il popolo algerino esprime con molta responsabilità, civiltà e dignità da diversi mesi”, ha dichiarato il ...

Folchetto1 : Sgarbo di Macron Merdon a Putin. Sempre peggio il tirannello megalomane dell'Eliseo -