Settimana Ventura ascolti | Simona ospita Al Bano dopo il lutto

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019)intervista Alla morte della mamma Jolanda. Anticipazionipuntata del 15 dicembre Ha scelto il programma domenicale diper tornare sulla scenala morte della madre Jolanda: Aldomani, 15 dicembre 2019, sarà infatti ospite a, che come ogni domenica farà compagnia ai telespettatori della seconda rete della Rai per circa un’ora, a partire dalle 11.50,la trasmissione itinerante ‘In viaggio con Marcello’ (condotta dal giornalista Marcello Masi), fino all’edizione del TG2 delle 13.30. Una carta che potrebbe rivelarsi senza dubbio vincente quella dell’ta di Al. Glidiinfatti, non è un segreto, non sono per niente positivi e la trasmissione sta faticando a trovare una sua identità, ancheil cambio di titolo ...

RaiDue : Il lunch match di domani è 1968 ?? 1982 ?? Alla Settimana Ventura tornano le gemelle Fazzini e per la prima volta Vin… - LIRATV : A Ventura torna la voce: il mister parla dopo la settimana più difficile: Torna a parlare… - Patripelle17 : Ragazzi vorrei ringraziarvi tanto per averci seguito ieri nella trasmissione SETTIMANA VENTURA condotta da… -