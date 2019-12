Serie A | Napoli-Parma | 0-0 Brescia-Lecce 3-0

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 14 dicembre 2019)A, negli anticipi del sabato in campo ildi Mario Balotelli, il primodi Gennaro Gattuso e Genoa e Sampdoria per il derby della Lanterna.A, i risultati di sabato 14 dicembre. Apre la sedicesima giornata di campionato la sfida tra, una partita chiave in ottica salvezza (di seguito la classifica diA). Ildi Gennaro Gattuso affronta ilper un banco di prova tutt’altro che agevole per il nuovo allenatore dei partenopei. RisultatiA,0-0 Marcatori: Gennaro Gattuso mischia le carte per la sua partita d’esordio come allenatore dele rilancia il 4-3-3 adottato anche al Milan. In attacco la scelta è ricaduta su Callejon e Insigne, mentre Milik è il terminale offensivo. Di seguito le formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, ...

SkySport : ? #UltimOra #SerieA ?? #NapoliParma posticipata alle 18:30 ? - DiMarzio : #NapoliParma, le ultime dal #SanPaolo: rischio rinvio. Ecco perché - Gazzetta_it : #Napoli-#Parma di oggi alle 18 a rischio rinvio: copertura del #SanPaolo danneggiata a causa del nubifragio… -