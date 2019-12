Serie A in tv oggi 14 dicembre | chi gioca | orari partite | calendario DAZN e Sky

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Si aprela sedicesima giornata del campionato diA. Ad aprire il programma alle ore 15.00 la sfida salvezza tra Brescia-Lecce. I lombardi nello scorso fine settimana hanno vinto in trasferta contro la Spal. Il ritorno in panchina di Eugenio Corini sembra aver fatto bene a Balotelli e compagni. Sull’altro fronte i pugliesi sono reduci da tre risultati positivi e vogliono dare continuità a questa striscia. Alle ore 18.00 l’esordio sulla panchina del Napoli di Gennaro Gattuso che sfiderà il Parma. Un avversario tutt’altro che semplice per gli azzurri. Le due squadre sono attualmente a pari punti, entrambe a quota 21. Chi riuscirà a portare a casa l’intera posta potrà puntare legittimamente alla zona Europa. Consegui laA IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND A chiudere il quadro degli anticipi dil’atteso derby della ...

