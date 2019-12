Serie A femminile | Roma a valanga | prima vittoria per il Tavagnacco

Rugby a 7 femminile - World Series Cape Town 2019 : conclusa la fase a gironi : Seconda giornata di sfide a Cape Town, in Sudafrica, per la terza tappa delle otto in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile. Spazio nella giornata odierna alla conclusione della fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le finali per nono ed undicesimo posto. A partire dal primo pomeriggio di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati odierni della fase a gironi 07:45 Finale Australia 7s ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus vince contro il Pink Bari - successi per Milan e Roma : In attesa del posticipo domenicale tra Fiorentina e Inter, si sono svolte cinque delle sei partite del decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. In campo la capolista Juventus che, come da pronostico, si è imposta 2-0 contro il Pink Bari a Vinovo grazie alle reti di Valentina Cernoia al 19′ e di Aurora Galli al 40′. Un successo che rafforza la leadership delle bianconere, in vetta alla graduatoria con 28 ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : due big match nella 10a giornata - San Martino di Lupari sfida Ragusa e Venezia va in trasferta a Lucca : Si svolgerà nel weekend, con due anticipi sabato 14 e altre cinque partite domenica 15, la 10a giornata di Serie A1 di Basket femminile. Si parte domani alle 20.30 con il big match del PalaLupe tra San Martino di Lupari e Ragusa. Venete e siciliane, al momento, fanno parte del gruppone di quattro squadre che insegue, a 14 punti, la capolista Schio. Le ospiti potranno contare, oltretutto, su Marzia Tagliamento, arrivata in settimana ...

Rugby a 7 femminile - World Series Cape Town 2019 : disputata la prima giornata della fase a gironi : Oggi è partita a Cape Town, in Sudafrica, la terza tappa delle otto in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile. Spazio nella giornata odierna alla prima giornata della fase a gironi che domani andrà a delineare i quarti di finale e le finali per nono ed undicesimo posto. A partire dal primo pomeriggio di domenica si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della prima giornata della fase a ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus ospita il Pink Bari - la Fiorentina affronta l’Inter nel 10° turno : Tempo di ultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A del 2019 quello che ci accingiamo a vivere. La decima giornata del torneo nazionale proporrà match interessanti, che potranno dare un connotato diverso alla classifica generale. Si comincia domani, alle ore 12.00, con i due match nei quali saranno impegnate la capolista Juventus e il Milan di Maurizio Ganz. Le bianconere, in vetta alla classifica generale con sei lunghezze di ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : prima sconfitta stagionale per Conegliano - vince Perugia! Novara crolla con Chieri : Conegliano ha perso la sua prima partita stagionale dopo aver vinto ben diciassette incontri consecutivi. Le fresche Campionesse del Mondo, reduci dal trionfo iridato ottenuto domenica pomeriggio contro l’Eczacibasi Istanbul, sono ritornate in Italia e si sono dovute inchinare al cospetto di Perugia nel recupero della nona giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia non sono riuscite a espugnare il ...

Calcio femminile - Serie A : top&flop del tredicesimo turno : Come ogni lunedì Olimpiazzurra decreta i migliori e i peggiori del turno disputato nel week-end della Serie A di Calcio femminile. Andiamo a vedere i top&flop del tredicesimo turno, caratterizzato da ben cinque rinvii causa neve. PROMOSSE Torres: le sarde non sbagliano un colpo e colgono la tredicesima vittoria consecutiva, battendo il Riviera di Romagna. Non ci sono rivali che tengono, le rossoblu sono pronte a portarsi a casa ...

Volley - Serie A1 femminile - i posticipi della nona giornata. Conegliano a Perugia dopo il trionfo mondiale : Scontri incrociati fra le squadre che si sono giocate il titolo iridato e sono destinate a giocarsi pure lo scudetto e due formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere nei due posticipi della nona giornata in programma domani sera. Le campionesse del mondo dell’Imoco Conegliano non hanno praticamente avuto tempo di festeggiare che già sono impegnate nel più classico dei testa-coda sul campo di Perugia, squadra che nelle ultime settimane ...

Calcio femminile - le migliori italiane della nona giornata di Serie A : Rossucci scatenata - Bonansea rediviva : È tempo di valutazioni per quanto concerne il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. MARTINA ROSUCCI (JUVENTUS) – Tempi di inserimento, tecnica e fiuto del gol. La centrocampista della Juve è tra le protagoniste della goleada della Vecchia Signora contro ...

Basket femminile - le migliori italiane della 9^ giornata di Serie A1. Ostarello superstar - in evidenza anche Bestagno e Cinili : Ieri pomeriggio è andata in scena la nona giornata della Serie A1 di Basket femminile. Nessuna sorpresa nei risultati finali, con le grandi che hanno svolto agevolmente il proprio compito e portato a casa la vittoria, mentre è stata rinviata la partita tra Ragusa e Costa Masnaga. Come ogni lunedì, andiamo ora a “premiare” le migliori italiane del turno di campionato, analizzando nel dettaglio le loro prestazioni. A meritare la ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Roma vince in casa dell’Inter per 1-4 nel posticipo odierno : Oggi si è giocato il posticipo della nona giornata del campionato di Serie A di Calcio femminile, che resta comunque incompleta per il rinvio della gara tra Milan e Bari. Ne approfitta la Roma, che nell’unico math odierno vince per 1-4 in casa dell’Inter e si issa, almeno momentaneamente, in terza posizione. Primo tempo con botta e risposta dal dischetto: passano in vantaggio le ospiti al 24′ con Andressa, pareggia al 28′ ...

Volley femminile - decima giornata Serie A1 : Busto Arsizio si sbarazza vol : Si è da poco conclusa la decima giornata di Serie A1 di Volley femminile. Busto Arsizio ha vinto il match di cartello contro Casalmaggiore con un netto 3-0. Grande prestazione di Britt Herbots che ha messo a segno ben 19 punti. Sugli scudi anche Karsta Lowe che ha chiuso la partita con 17 punti a referto. Con questa vittoria le lombarde confermano il secondo posto in classifica alle spalle di Conegliano. Grande spettacolo tra Caserta-Bergamo, il ...