Serie A 2019 2020 | le partite della sedicesima giornata su Sky e DAZN

(Di sabato 14 dicembre 2019)A,Il campionato diarriva alla. Ecco qualitrasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online: dove seguire leLadi campionato si apre oggi pomeriggio alle 15.00 con il match di Brescia e si chiude lunedì sera a Cagliari. Nel dettaglio, gli orari di gioco e dove seguire tutte le: Sabato 14 dicembre ore 15.00 Brescia-Lecce, diretta SkySportA e SkySport 251 ere 18.00 Napoli-Parma, diretta SkySportA e SkySport 251 ore 20.45 Genoa-Sampdoria, diretta1 Domenica 15 dicembre ore 12.30 Verona-Torino, diretta1 ore 15.00 Juventus-Udinese, diretta SkySportA e SkySport 252 ore 15.00 Milan-Sassuolo, diretta SkySport 253 e 484 (dtt) ore 15.00 Bologna-Atalanta, diretta1 ore 18.00 Roma-Spal, ...

