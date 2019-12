Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019)ilSilvio. L’ex numero uno rossonero ha risposto con ironia, come sta avvenendo ormai ultimamente, ad una domanda relativa al Milan. Più nello specifico ad Ibrahimovic e al suo possibile ritorno in Italia. “Io spero che venga al Monza“, ha detto il leader di Forza Italia e presidente della squadra che sta dominando il girone A di Serie C a margine del suo intervento al Palazzo delle Stelline di Milano.L'articoloil: “Ibrahimovic al Milan?”, la suaè esilarante… CalcioWeb.

CalcioWeb : Sempre il solito #Berlusconi: '#Ibrahimovic al #Milan?', la sua risposta è esilarante... - lightpjjk : @magicgguk_ credo che nell’anime non l’abbiano ancora messa questa parte?? però strano di solito leggevo sempre gli… - amoibangtan : @lookatclaudia di solito non le penso ma è da sta mattina che ci penso e non smetto di piangere,ormai anche se ho u… -