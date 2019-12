Scossa di terremoto a Barberino del Mugello | gente di nuovo in strada

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) Torna a tremare l’Appennino. Unadi magnitudo 3.0 è stata registrata a 5 km dadeldall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. DATI #RIVISTI #ML 3.0 ore 17:55 IT del 14-12-2019 a 5 km Edi(FI) Prof=8Km #INGV 23596201 https://t.co/7oeDjhrR2p— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 14, 2019 Ilè avvenuto alle 17:55 ad una profondità di 8 chilometri. Gli altri comuni vicini all’epicentro sono Scarperia e San Piero e borgo San Lorenzo. Laè stata avvertita distintamente dagli abitanti dele in tanti, già provati dalla settimana appena trascorsa, sono usciti allarmati dalle case e sono ancora in. Alcuni potrebbero passare nuovamente la notte in macchina o nei centri allestiti nella palestra die all’autodromo delper timore di nuove ...

