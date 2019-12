Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Strepitoso terzo posto dia Pechino dove è andata in scena la seconda tappa delladeldi Big Air, disciplina dello sci. La vincitrice della Sfera di Cristallo 2018 si èta una vera e proprianella capitale cinese e ha dimostrato ancora una volta di essere una fuoriclasse in questa specialità offrendo una prova di assoluto spessore tecnico e di grandissima sostanza grazie alla quale ha conquistato il suo ottavo podio in carriera nel massimo circuito itinerante (cinque nel Big Air tra cui la vittoria a Moenchengladbach nel 2016, tre nello slopestyle tra cui il terzo posto di Silvaplana lo scorso 30 marzo). La 33enne riscatta così la poco soddisfacente decima posizione ottenuta un mese fa a Modena e si regala un felice Natale. L’azzurra ha iniziato male la finale commettendo un errore sul primo salto, poi ha tirato fuori ...

romi_andrio : RT @OA_Sport: Sci freestyle, Coppa del Mondo 2019-2020: Silvia Bertagna inventa la magia, terza nel Big Air a Pechino! Che podio dell’azzur… - OA_Sport : Sci freestyle, Coppa del Mondo 2019-2020: Silvia Bertagna inventa la magia, terza nel Big Air a Pechino! Che podio… - zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo Big Air: Silvia Bertagna vola in finale a Pechino azzurra terza in qualifica -… -