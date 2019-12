Sci di fondo | Coppa del Mondo Davos 2019 | nelle qualificazioni della sprint tl Federico

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Si sono disputate letl valida per ladeldi sci diche nel primo pomeriggio vedranno la fase finale: sul percorso di, lungo 1.5 km, tra gli uomini vanno avanti soltantoPellegrino, quarto, e Davide Graz, mentre tra le donne passano ai quarti Greta Laurent, Lucia Scardoni e Francesca Franchi.maschili il più rapido è il francese Lucas Chanavat, col crono di 2’23″58, mentre è quartoPellegrino, a 3″13, che batte per un centesimo il norvegese Johannes Klaebo. Bene Davide Graz, 18° a 5″56, fuori invece Stefan Zelger 40° a 7″74, Francesco De Fabiani, 46° a 8″41, Michael Hellweger, 49° a 8″73, e Stefanogiacoma, 60° a 10″76.femminili vince la statunitense Sophie Caldwell, con il tempo di 2’45″15, ma l’americana ...

