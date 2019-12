Sci alpino | tutte le vittorie dell’Italia nella Coppa del Mondo femminile Sofia Goggia a

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Le nevi di St. Moritz (Svizzera) si sono colorate d’azzurro: la doppietta tricolore-Federica Brignone nel superG odierno ha entusiasmato. Una prova all’ultimo respiro, con le due nostre portacolori separate da un centesimo. Un margine effimero ma sufficiente per, che le ha permesso di regalarsi la prima vittoria stagionale e di conquistare il settimo centro in carriera in CdM, a -1 da Karen Putzerclassifica delle vincitrici azzurre all-time in World Cup. Una graduatoria capeggiata, neanche a dirlo, dalla mitica Deborah Compagnoli (16 successi), a precedere Isolde Kostner (15) e Brignone (10)., con le sue 4 affermazioni in discesa e le 3 in superG, si avvicina dunque alla doppia cifra e si augura di aggiornare questa statistica. Ulteriore dato, come riportato dalla FISI, è il fatto che, con la vittoria dell’azzurra, il Bel Paese ha ...

Fisiofficial : #wearefisi GRANDE ITALIA A ST. MORITZ!!! @goggiasofia E @FedeBrignone FANNO DOPPIETTA NEL SUPERG!! SUPER-RAGAZZE!!… - poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - zazoomblog : Sci alpino ecco tutte le doppiette realizzate dall’Italia nella Coppa del Mondo femminile - #alpino #tutte… -