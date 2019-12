Sci alpino | orario dello slalom posticipato causa vento Il nuovo programma a Val d’Isere

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il forteporta subito a ritoccare ildella Coppa del Mondo di sciinin Val d’Isere: sono state posticipate le due manchespeciale maschile ininizialmente alle ore 9.30 ed alle 12.30. Una decisione definitiva sulla disputa della gara verrà presa però non prima delle ore 10.30. Ilprevede la prima manche alle ore 11.00 anche se si rischia così la sovrapposizione televisiva con parte del supergigante femminile ina St. Moritz, al via alle ore 10.30, mentre la seconda discesa è prevista al momento per le ore 14.00. Si attendono ulteriori notizie. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pentaphoto

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - RSIsport : ? Posticipate le due manche dello slalom maschile alle 11h00 e 14h00 - sportface2016 : #Fisalpine | Ritardata la partenza della prima manche dello slalom maschile in #ValdIsere -