Sci alpino | lo slalom verrà recuperato domani | niente gigante Nuovo programma | orari e

(Di sabato 14 dicembre 2019) Le condizioni atmosferiche non danno tregua allo sciin questo fine settimana. Oggi è arrivata la cancellazione dellomaschile originariamente previsto in Val d’Isere: le raffiche di vento non hanno consentito il regolare e sicuro svolgimento della gara. Dopo diversi rinvii, gli organizzatori hanno alzato bandiera bianca. Lonella giornata di: prima manche alle 9.30, seconda alle 12.30. Non si svolgerà, dunque, il, chein altra sede nei prossimi mesi: la FIS ufficializzerà la decisione tra qualche giorno, probabilmente entro Natale. ILDELLA COPPA DEL MONDO DI SCI– VAL D’ISERE 2019 Domenica 15 dicembre Ore 9.30: Prima manchemaschile. Diretta tv e streaming su Raisport ed Eurosport Ore 12.30: Seconda manchemaschile. Diretta tv e streaming su Raisport ed ...

