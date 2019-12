Sci alpino | Coppa Europa Andalo 2019 | Marte Monsen vince il gigante | terza Asja Zenere

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019)si è aggiudicata il durissimo e selettivodi, Italia, valevole per la-2020 di sci. La norvegese, già prima con un buon margine al termine della prima discesa, si conferma nella seconda e chiude con il tempo complessivo di 2:16.45 (1:05.99 e 1:10.46). Alle sue spalle l’austriaca Elisa Moerzinger con un distacco di 50 centesimi, mentre completa il podio la nostraa 51 centesimi. La vicentina, dopo aver fatto segnare il secondo tempo nella prima discesa in 1:06.46 non si è ripetuta nella successiva (1:10.50) e ha dovuto cedere una posizione. Quarto e quinto posto per altre due norvegesi, Maria Therese Tviberg e Andrine Maarstoel (in grado di recuperare 13 posizioni nella seconda manche), rispettivamente a 1.17 e 1.37 dalla connazionale. Sesto posto per la svedese Jonna Luthman a 1.45, settimo per la francese ...

