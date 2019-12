Sci alpino | Coppa del Mondo maschile | confermate le gare in Alta Badia del 22-23 dicembre

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) È arrivato il verdetto ufficiale della FIS, che ha scelto di confermare ledideldi sciin programma il 22 e 23in. La decisione è stata presa in seguito al controllo neve operato dai tecnici della federazione internazionale di sci, che hanno dunque dato il via libera allo svolgimento delle. Nello specifico, per il 22è previsto il gigante sulla classica pista Gran Risa, mentre nel giorno seguente è in programma il gigante parallelo. antonio.lucia@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

