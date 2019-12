Sci alpino | CAPOLAVORO ITALIA! Sofia Goggia batte Federica Brignone di 1 centesimo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Da Killington a St.Moritz! Seconda doppietta azzurra di una stagione finora eccezionale nella Coppa del Mondo femminile di sci. Sulla pista svizzera trionfacon un solodi vantaggio su, che, come nel gigante americano, ha chiuso alle spalle di una compagna di squadra (allora fu Bassino). Una gara strepitosa quella delle due italiane, praticamente identica, con la bergamasca che ha vinto davvero per questione di centimetri con il tempo di 1’12”96. Alle spalle dell’azzurre, proprio come a Killington, ha chiuso Mikaela Shiffrin. Ritardo di 13 centesimi per l’americana, che ha perso due decimi nella sola parte finale di puro scorrimento, dove soprattuttoha fatto la differenza. Quarta posizione per l’austriaca Nicole Schmidhofer, staccata di trenta centesimi dalla vetta della classifica, mentre quinta ha ...

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - sportface2016 : #Fisalpine | Slalom maschile in #ValdIsere cancellato per maltempo - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA: prima manche rinviata ancora alle ore 11.30! - #alpino #Slalom… -