Sci alpino | cancellato lo slalom di Val d’Isere! Vince il vento

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo una serie di rinvii è statolospeciale maschile previsto a Val d’Isere, in Francia: il fortestamattina aveva portato inizialmente gli organizzatori a spostare il via della prima manche dalle ore 9.30 alle ore 11.00 e la seconda dalle ore 12.30 alle ore 14.00. Alle ore 10.30 era arrivata la notizia dello spostamento di un quarto d’ora delle due prove, alle 11.15 ed alle 14.15, successivamente era arrivato un ulteriore slittamento dello start alle ore 11.30. Pochi minuti prima del via preventivato è invece arrivata la decisione definitiva, con la cancellazione della gara. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Shutterstock

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - gmc186 : RT @Gazzetta_it: Italia show a St. Moritz: in superG Goggia trionfa davanti a Brignone - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA: Sofia Goggia vince Federica Brignone seconda! Doppietta epica! -… -