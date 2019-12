“Scene di un matrimonio”. Un film coraggioso come tutti quelli che affrontano il rapporto di coppia (Di sabato 14 dicembre 2019) Cosa dire di “Storia di un matrimonio”. Il film scritto e diretto da Noah Baumbach è stato in concorso al Leone d’Oro a Venezia 76° e ha ottenuto numerose candidature al Golden Globe 2020. Una produzione Netflix? È un film coraggioso come sono tutti quelli che affrontano il rapporto di coppia che come si sa può scivolare nel patetico. I coniugi Barber – Charlie (Adam Driver) e Nicole (Scarlett Johansson) – sono una coppia in apparenza perfetta. Charlie fa il regista a Broadway e tenta nuove strade interpretative e di adattamento teatrali tra cui una visionaria Elettra. Nicole è la protagonista dei suoi spettacoli da quando – lei losangelina – si trasferì per amore a New York, dove si sposarono e divennero genitori del piccolo Henry (Azhy Robertson). Ma le ragioni che spinsero i due all’unione lavorativa e sentimentale sintetizzate in una lettera reciproca sono ora solo materia per una ...

