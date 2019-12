Scampia, si stacca guaina da tetto stadio Landieri: tragedia sfiorata, i bimbi erano in campo (Di sabato 14 dicembre 2019) La guaina del tetto dello stadio Antonio Landieri di Scampia si è staccata ed è crollata proprio mentre i ragazzini stavano giocando in campo. Una tragedia sfiorata, che fortunatamente non ha avuto conseguenze, nessuno è rimasto ferito. Attualmente la struttura è chiusa in attesa che venga riparata.

